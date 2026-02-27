Se habilitó circulación de calle 22 luego de hormigonado

En la tarde de este viernes, quedará formalmente habilitada al tránsito la obra de pavimentación con hormigón en calle 22, en el tramo comprendido entre 27 y 29, una intervención largamente esperada por vecinos del sector y por la comunidad educativa de la zona.

Los trabajos incluyeron la ejecución de la nueva calzada de hormigón, junto con tareas de nivelación y compactación del suelo, fortaleciendo la infraestructura vial y asegurando mayor durabilidad.

Asimismo, se suma la habilitación del cruce de calles 22 y 29, lo que permite normalizar la circulación en ese punto y dejar plenamente operativas las arterias 29 entre 20 y 24, y 22 entre 31 y 27, consolidando así el esquema de tránsito habitual en el sector.

La habilitación cobra especial relevancia en el contexto del inicio del ciclo lectivo, dado que en esa zona funciona la Escuela República Argentina. Con el nuevo pavimento se favorece el acceso diario de estudiantes, docentes y familias, reduciendo inconvenientes vinculados al estado de la calzada y mejorando las condiciones de transitabilidad en los horarios de ingreso y egreso.