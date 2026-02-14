Se inauguró importante obra en el Club de Pesca Balcarce

El Club de Pesca Balcarce inauguró este viernes por la tarde una importante obra que representa un significativo crecimiento para la institución y un beneficio directo para toda su masa societaria.

El presidente de la entidad, Miguel Cassibba, destacó en declaraciones a Puntonueve Noticias que la concreción de esta obra constituye un servicio necesario para quienes disfrutan de las instalaciones ubicadas sobre la Ruta Nacional 226.

El acto inaugural contó con la presencia de representantes del Departamento Ejecutivo municipal, entre ellos el intendente Esteban Reino. Durante la ceremonia, la comisión directiva dejó formalmente habilitadas las nuevas instalaciones sanitarias, que incluyen 13 duchas, 11 inodoros, 4 mingitorios y un baño adaptado para personas con discapacidad.

“Estamos muy felices, ya que desde la institución se ha realizado un gran esfuerzo para poder concluir las obras que eran necesarias para el uso de todos aquellos que nos visitan”, expresó Cassibba, resaltando el compromiso y el trabajo llevado adelante para concretar el proyecto.

Por otra parte, el club ya se prepara para uno de los eventos más importantes de su calendario anual: el tradicional torneo “Flecha de Plata”, que se desarrollará los días 7 y 8 de febrero y convocará a pescadores y aficionados de la región.