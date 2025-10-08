Se llevó a cabo actividad con «Mujeres Productivas»

La actividad fue organizada por la Fundación Konrad Adenauer, representada en Argentina por Susanne Kass y la Red de Mujeres Productivas, con el acompañamiento de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales (AMEP) de Tandil y el Municipio, encabezado por el intendente Esteban Reino, quien brindó las palabras de bienvenida. Destacó el potencial transformador de las mujeres en el entramado económico regional y reafirmó el compromiso de la gestión municipal en apoyar espacios que promuevan el crecimiento con equidad, en el marco de una economía social de mercado centrada en el trabajo, la inclusión y la producción con rostro humano.

Las invitadas al panel fueron:

– Marcela Machado, fundadora de Guolis, con una trayectoria inspiradora en diseño y desarrollo empresarial.

– Alicia Jacob, vicepresidenta de AMEP, referente en articulación institucional y redes productivas de Tandil.

– Silvia Ibáñez, creadora de Cicla2, pionera en reciclado social y economía circular.

– Cecilia Fernández, representante de Viñedos y Bodegas Balcarce, con una fuerte apuesta al desarrollo agroproductivo regional.

La conducción del panel estuvo a cargo de la exdiputada nacional y actual Presidenta del Comité de la Unión Europea del CARI, Cornelia Schmidt-Liermann, quien invitó a reflexionar sobre el liderazgo femenino como herramienta estratégica para mejorar la calidad democrática, económica y social de nuestras comunidades.

Entre el público, además de las mencionadas autoridades y referentes, se destacó la presencia de la primera mujer rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Cra. Mónica Biasone, cuya participación fue especialmente celebrada por su ejemplo de liderazgo académico y compromiso con la educación.

El cierre dejó una frase que resonó entre todas las presentes: “Cada una por su cuenta puede ser invisible. Pero juntas, somos invencibles”.