Se prepara la fiesta de la EduCoAgro 2023

El predio del Colegio San José se encuentra listo para recibir a los visitantes en el marco de la novena edición. Guillermo Lombardo, presidente de Agricultores Unidos, contó que el predio está preparado y que se debió hablar con los comerciantes para que dejen todo listo, debido a la lluvia anunciada para este jueves. “La EduCoAgro no se va a suspender. Tal vez, si llueve mucho, alguna actividad quede postergada, pero está todo armado para poder disfrutar de un fin de semana con buen clima”.

Lombardo aclaró que aquellos que visiten la muestra educativa deberán abonar solo 500 pesos el estacionamiento que estará a cargo de Bomberos Voluntarios, en tanto, la entrada a la muestra es totalmente gratuita. En cuanto a los accesos no estará habilitada la avenida 40, mientras que si lo pueden hacer por 115 y por el camino de la ex Radio Balcarce.

La actividad oficial comenzará el día viernes a la hora 9.

