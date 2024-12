Se presentó el concierto fin de año 2024

Fue presentado el concierto de fin de año 2024, que bajo la organización de la Subsecretaría de Cultura y Educación se realizará el sábado 14, a partir de la hora 19.30, frente al árbol de Navidad ubicado en plaza “Libertad», en el sector de calle 17 entre 16 y avenida Kelly. En caso de mal tiempo la actividad se trasladará a la Casa del Bicentenario.

El titular de la dependencia, César de Gerónimo, dijo que “normalmente lo que hacemos con el concierto de fin de año es no involucrar a la Orquesta, porque tiene un montón de presentaciones, pero como vimos que viene progresando muy bien quisimos aprovechar la ocasión para hacer el sábado 14, debajo del arbolito, el concierto con la Orquesta Escuela, más un músico invitado que es Siro Aguilar”.

Por su parte, Francisco Butzonitch, director de la Orquesta Escuela Infanto Juvenil, dio a conocer que 2024 fue un año de mucho crecimiento, lo cual pudieron demostrar en cada presentación y en todas las actividades que desarrollan puertas adentro.

“Y esta es la excusa perfecta para compartirlo con las familias, la comunidad y la gente que conoce la Orquesta y la que no lo conoce también”, señaló.

Se contará con la presencia de aproximadamente cuarenta participantes, que desarrollarán un repertorio que incluirá once obras cortas, comprendiendo folclore latinoamericano, música clásica y rock nacional, entre otras.

“Y para 2025, una de nuestras patas importantes como proyecto será comenzar a trabajar en el Himno Nacional Argentino”, añadió.

Por último, De Gerónimo hizo saber que se propusieron desde el inicio ir escalando paso a paso, por lo cual fueron incorporando otros profesionales, como el caso de Marina Sánchez Almeyra, musicoterapeuta y profesora de canto. “Y la idea es que este espacio de aprendizaje, que es la Orquesta Escuela, se vaya convirtiendo cada vez más en algo cuyos contenidos vayan siendo más complejos y elaborados”.

