Se realizaron allanamientos por extorsiones telefónicas: las víctimas tienen 20 y 25 años

En las últimas horas, personal de la SubDDI Balcarce, a cargo de la comisaria Maira Perrotta, llevó a cabo tres allanamientos en el conurbano bonaerense en el marco de una investigación por extorsiones telefónicas. Las diligencias fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata y tienen como víctimas a dos jóvenes de Balcarce.

De acuerdo con fuentes policiales, los hechos fueron denunciados entre junio y agosto de este año. Las víctimas, de entre 20 y 25 años, denunciaron haber sido engañadas a través de redes sociales y luego amenazadas por personas que, ocultando su identidad y haciéndose pasar por policías, les exigieron dinero a cambio de no iniciarles causas penales.

Las investigaciones, ordenadas por el fiscal Rodolfo Moure y llevadas adelante por la SubDDI local, incluyeron informes aportados por las prestadoras telefónicas y el análisis del tráfico de comunicaciones y de las antenas utilizadas por los presuntos autores. Con esa información, se logró identificar a una mujer de 34 años oriunda de San Miguel, quien habría liderado la maniobra con la colaboración de su hermano, domiciliado en José C. Paz, y de su padrastro, actualmente detenido en la Unidad Penal N° 3 de San Nicolás por homicidio agravado.

Tras certificar los domicilios, personal de la SubDDI Balcarce, junto a las SubDDI de San Miguel, José C. Paz y San Nicolás, y con apoyo del Grupo GAD de Pilar, cumplimentó las órdenes de allanamiento y requisa personal. Los procedimientos se realizaron en las localidades mencionadas y en la unidad penitenciaria de San Nicolás.

Durante los operativos se identificó a los involucrados y se secuestraron dispositivos móviles que serán remitidos a sede fiscal para su análisis. Los imputados fueron notificados de la formación de causa y quedaron a disposición de la justicia.