Se suspendió la segunda fecha del Karting Regional en Lobería

La dirigencia del Karting Regional confirmó en las últimas horas la reprogramación de la segunda fecha del campeonato, que debía disputarse en el kartódromo del Club Jorge Newbery de Lobería.

La decisión se tomó luego de que autoridades de la institución anfitriona informaran que, debido a las condiciones climáticas adversas registradas en los últimos días, resultaba imposible llegar al fin de semana con el circuito en condiciones óptimas para la competencia.

Ante este panorama, ambas partes resolvieron de común acuerdo postergar la actividad y trasladarla al fin de semana del 17, 18 y 19 de abril, manteniendo el mismo escenario para el desarrollo de la jornada.

De esta manera, el calendario del Karting Regional sufre su primera modificación de la temporada, a la espera de condiciones climáticas favorables que permitan garantizar el normal desarrollo del espectáculo.