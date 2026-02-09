Se trabaja en el pliego licitatorio del Frigorífico Municipal

El futuro del Frigorífico Municipal de Balcarce continúa sin definiciones y es por estas horas es materia de debate en el Concejo Deliberante. La alternativa que concentra mayor consenso entre los bloques es la de concesionar el establecimiento, descartando la venta, con el eje puesto en la preservación de las fuentes de trabajo y del patrimonio municipal.

En ese marco, el concejal de Somos, Gonzalo Scioli, se refirió al tema en diálogo con Radio Puntonueve y brindó precisiones sobre el estado actual del proyecto. “Estamos en la recta final, ya creo que los plazos se acortaron. La concesión se acaba en mayo, lo que obliga al Concejo Deliberante en los próximos días, a más tardar los primeros días de marzo, a tomar una decisión sobre cuál va a ser el futuro del matadero municipal”, señaló.

Scioli remarcó que la principal preocupación de su bloque es la continuidad laboral de los trabajadores y la protección de los bienes del Municipio. “Desde nuestro bloque lo que más queremos es proteger las fuentes de trabajo, esa es nuestra preocupación principal, y también proteger el patrimonio del municipio”, afirmó.

Cabe recordar que durante el año pasado, con una composición distinta del Concejo Deliberante, se había analizado la posibilidad de avanzar en la venta del frigorífico, siempre con el compromiso de mantener los puestos de trabajo. Sin embargo, en la actual conformación legislativa ese consenso no prosperó y se retomó la idea inicial del Ejecutivo municipal de avanzar con una concesión del servicio.

El edil explicó que, previo al tratamiento de la alternativa de venta, el Intendente había elevado una propuesta de concesión que fue analizada y que actualmente volvió a ser considerada como la opción más viable. “Ese consenso hoy no está y el consenso que primó fue la primera idea que tuvo el Intendente Municipal, que fue la de concesión”, sostuvo.

En relación a los plazos, Scioli indicó que actualmente se está trabajando en la confección del pliego licitatorio. “En este momento se está en la confección del pliego por parte de Obras Públicas, la Secretaría de Gobierno y la Asesoría Legal, para que prontamente, esperemos que la semana que viene o a más tardar la otra, ya esté en el Concejo Deliberante. Ahí podremos analizarlo todos los bloques y, si cumple con lo que buscamos, avanzar en la ordenanza que autorice al Ejecutivo a llamar a concesión. Todo esto debería resolverse dentro del mes de febrero”, detalló.

Por último, el concejal descartó la posibilidad de ampliar la superficie del predio. “Las dimensiones actuales que tiene el frigorífico cumplen con su objeto y son más que suficientes para que haya interesados. No existe la posibilidad de otorgar más tierra de la que tiene actualmente”, concluyó Scioli.