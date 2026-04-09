Se viene una nueva edición de Expo Balcarce

La Sociedad Rural de Balcarce realizará la 51° edición de Expo Balcarce, la cual tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de abril de 2026 en su predio, con entrada libre y gratuita.

Consolidada como uno de los encuentros productivos más tradicionales de la región, la muestra volverá a reunir al sector agropecuario, industrial y comercial junto a la comunidad, en un espacio orientado al intercambio, la innovación y el desarrollo local.

Bajo el eje “eficiencia productiva, tecnologías y sostenibilidad”, la Expo ofrecerá una propuesta integral que incluirá exposición de maquinaria, insumos y servicios para el agro; pabellones ganaderos con bovinos, ovinos y equinos; stands comerciales; un auditorio con ciclo de charlas técnicas; patio gastronómico, feria de artesanos y espacios de entretenimiento para toda la familia.

La inauguración oficial se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 15

Uno de los puntos destacados será la Jornada Técnica Ganadera, prevista para el viernes 17 bajo el lema “Producir más y mejor”. Allí se abordarán temáticas vinculadas a la mejora de los sistemas productivos, la alimentación, la sanidad, la genética y el manejo animal con enfoque sustentable. Entre los ejes se destacan la eficiencia en sistemas de cría e invernada, el incremento del peso de faena, enfermedades venéreas, genómica aplicada y el balance de carbono en los sistemas productivos.

La jornada contará con la participación del analista ganadero Víctor Tonelli, quien brindará la charla “La nueva era de la ganadería: oportunidades y desafíos”, mientras que el cierre técnico estará a cargo de la Fundación Barbechando.

En tanto, el sábado 18 a las 9 se desarrollará una actividad práctica en la manga bajo el título “Trabajamos en la manga con las caravanas electrónicas”, donde se mostrarán tecnologías aplicadas al manejo ganadero.

El evento también contará con espectáculos musicales en vivo. El sábado se presentarán Marina Oddo, Versiona2 y Dúo Folklore, mientras que el domingo será el turno de Tomás Gorosito, Maxi Daruch y Darío Maldonado.

De esta manera, Expo Balcarce reafirma su lugar como un espacio que integra producción, conocimiento y comunidad, convocando a productores, empresas, instituciones y público en general. Durante tres jornadas, miles de visitantes podrán conocer las últimas tendencias del sector y disfrutar de una propuesta pensada para toda la familia.