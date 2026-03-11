Semáforo fuera de servicio en Kelly y Cereijo

La Dirección de Control y Movilidad Urbana informa que el semáforo ubicado en la intersección de avenida Kelly y avenida Cereijo (31) permanecerá fuera de servicio durante los próximos días debido a trabajos de extracción de plantas en el sector, los cuales dificultan su normal funcionamiento.

Las tareas se desarrollarán con el objetivo de mejorar las condiciones del lugar y permitir posteriormente la correcta operatividad del sistema de señalización.

Por tal motivo, se solicita a automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones extremar las precauciones al momento de circular o transitar por la zona, respetando las normas de prioridad y conduciendo con especial atención, ya que las señalizaciones lumínicas no estarán funcionando temporalmente.