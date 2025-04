Semana Santa: el precio del pescado subió un 50% pero hay stock y promociones

Matías La Torre, comerciante y propietario de «El cantorcito», confirmó que en esta Semana Santa el precio del pescado aumentó alrededor de un 50% respecto al año pasado. Aunque el impacto se nota en los bolsillos, aclaró que la suba es “razonable” en comparación con otros alimentos. “Pensábamos que iba a estar más alto por cómo venía todo, pero por suerte no fue tanto. Los precios se estabilizaron y no van a aumentar más esta semana”, explicó en una entrevista radial.

A pesar del contexto económico, La Torre aseguró que el comercio ya vive un movimiento sostenido desde el lunes y que cuentan con buen stock para abastecer la demanda, aunque recomendó no dejar las compras para último momento. “El año pasado llegamos hasta el viernes a la tarde, el sábado ya no nos quedaba casi nada. Siempre vendemos pescado fresco, así que tratamos de no guardar mercadería”, detalló.

Entre los productos más buscados figuran el tradicional filet de merluza, pero también crece la demanda de pollo de mar, lomito de atún, abadejo y cazuelas de mariscos listas para preparar. Además, mencionó algunas promociones, como el calamar entero a $10.500 el kilo, los medallones de merluza a precio rebajado por cantidad, y descuentos en tentáculos, aletas y cazuelas.

También aclaró que aceptan todas las formas de pago y que “la clientela fija se mantiene todo el año, aunque hay muchos que solo se acercan en esta fecha”.