Shalom Lescano se trajo un triunfo de Dolores

La atleta balcarceña Shalom Lescano tuvo una destacada actuación este domingo en la ciudad de Dolores, donde se disputó la 3° edición de la competencia “Dolores Corre” sobre una distancia de 5 kilómetros.

Representando a la Agrupación Atlética CACCE “Las Águilas”, Lescano se quedó con el primer puesto de la clasificación general femenina por segundo año consecutivo, repitiendo el logro obtenido en la edición 2025. Además, la corredora local también se impuso en su categoría (20-24 años).

Con un tiempo de 19 minutos y 2 segundos, Lescano dominó la prueba de principio a fin, manteniendo el liderazgo durante todo el recorrido en una competencia que contó con la participación de más de un centenar de corredores provenientes de distintas localidades.

El podio femenino se completó con la local Lorena Casanova, quien finalizó en el segundo lugar con un tiempo de 21:15, mientras que el tercer puesto fue para Jimena Rojas, de General Belgrano, con un registro de 21:20.