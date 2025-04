Siguen los despidos en el sector de peajes y hay preocupación por trabajadores locales

En las próximas horas estarían llegando 117 telegramas de despido a trabajadores de los 10 tramos que comprenden la empresa Corredores Viales, cuyos empleados, en algunos casos, serían de nuestra ciudad. La situación se agrava aún más teniendo en cuenta que ya fueron despedidas 500 personas de CRUSA, enmarcados en Caminos del Río Uruguay.

Florencia Cañabate, secretaria general del sindicato SUTPA, confirmó en Radio 100.9 que se trata de una medida adoptada tras las recientes acciones gremiales en defensa de la actividad. “No es una decisión de la empresa, es una decisión política. Nos enfrentamos a un gobierno que tiene total desprecio por los trabajadores”, expresó.

La dirigente señaló que los despidos alcanzan a personal de distintas estaciones en todo el país, y denunció que se trata de una maniobra para instalar miedo dentro del sector. “Es una forma de disciplinar a la organización sindical. Lo veníamos anticipando”, sostuvo.

En el caso de Caminos del Río Uruguay, Cañabate recordó que los 500 trabajadores cesanteados no fueron indemnizados. “La empresa notificó el despido por carta documento y sólo reconoció los días en los que estuvimos realizando las medidas de visibilización. Nada más. Muchos de esos empleados tienen más de 25 años de servicio”, explicó.

Desde el sindicato temen que Corredores Viales siga el mismo camino. “Es una empresa que no se comunica, no da respuestas. Ni Vialidad Nacional ni la Secretaría de Transporte se han manifestado. Lo que buscan es avanzar en la automatización total y eliminar puestos de trabajo”, advirtió.

Si bien desde el gremio no se oponen al uso de tecnología en los peajes —y destacan que ya se está implementando en corredores como Autopista del Sol, del Oeste y AUBASA—, rechazan que se utilice ese argumento para despedir personal. “Nosotros no estamos en contra del avance tecnológico. Lo que no vamos a aceptar es que ese avance signifique dejar en la calle a cientos de trabajadores”, subrayó.

Desde SUTPA confirmaron que se avanzará por la vía judicial para reclamar la indemnización y la reincorporación de los despedidos. “Esto no es una cuestión técnica. Es una decisión política que apunta directamente contra los trabajadores. Y no lo vamos a permitir”, cerró.