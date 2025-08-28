Siniestro vial arrojó daños materiales

Este miércoles por la noche, alrededor de las 20:30, se registró un accidente de tránsito en la intersección de avenida Gonzales Chaves y calle 5.

De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, un Volkswagen Gol que circulaba por la avenida en dirección a San Martín impactó contra el lateral izquierdo de un Ford Focus que cruzaba por calle 5. Como consecuencia del choque, el Focus giró y quedó detenido sobre la avenida, en sentido contrario al que transitaba.

No se registraron heridos, aunque ambos vehículos sufrieron daños materiales.

En el lugar trabajaron agentes del área de Tránsito de la Municipalidad y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes controlaron la situación y ordenaron la circulación vehicular.