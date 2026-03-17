Suspenden clases para el resto de la jornada Jefatura Distrital Balcarce, en acuerdo con Defensa Civil, el Consejo Escolar y el Departamento Ejecutivo, determina suspensión de clases para este martes (17/3), turnos tarde y vespertino, para todos los establecimientos educativos. Comparte esto: Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... 17 marzo, 2026 0 5 @puntonuevebalcarce 9.313 Seguidores Seguir Policiales El Concejo Deliberante recibirá por separado al Síndico y al Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica 17 marzo, 2026 La Ciudad Corte de energía programado para este miércoles 17 marzo, 2026 Política Este miércoles se sortean 41 lotes Policiales Aprehenden a un conductor por realizar picadas en pleno centro Automovilismo Ciantini no descarta continuar en el TC2000 Policiales Un herido en violento accidente: auto terminó contra poste de alumbrado Deportes Mar del Plata: dos victorias en básquet