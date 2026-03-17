martes 17, marzo, 2026

Suspenden clases para el resto de la jornada

Jefatura Distrital Balcarce, en acuerdo con Defensa Civil, el Consejo Escolar y el Departamento Ejecutivo, determina suspensión de clases para este martes (17/3), turnos tarde y vespertino, para todos los establecimientos educativos.

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