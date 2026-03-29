TC: Centenario coronó a Canapino. Mangoni abandonó

El campeón defensor, Agustín Canapino con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsports, se quedó con el Gran Premio Shell Rimula por la tercera fecha del TC, alcanzó su victoria 22 en la categoría y se convirtió en el primero en repetir triunfo en Neuquén, tras ganar en 2015. Segundo fue Christian Ledesma, con el Camaro del Pradecon Racing y completó el podio Ignacio Faín a bordo del Torino del Trotta Racing.

Agustín se repuso tras un mal arranque del 2026 en el TC, tras abandonar en El Calafate y Viedma. Con la final de hoy, en la que largó 5°, vuelve a la victoria y se recompone para la próxima fecha en Concepción del Uruguay y lo que resta del calendario.

La crónica de la final:

En la salida Matías Rossi aguantó a Juan Tomás Catalan Magni, que intentó por fuera; hasta la vuelta 9 transcurrió todo con normalidad, cuando un pace car volvió las diferencias a 0. En la relargada de la vuelta 10, el Toyota de Catalan Magni falló y abandonó en plena recta, y Ledesma, Canapino y Marcos Landa llegaron juntos a la segunda curva, en donde se tocaron. El más perjudicado fue Landa, que tuvo que abandonar. En el tumulto, Faín pasó al segundo puesto, y los Camaro pudieron mantenerse.

Para la vuelta 17, hubo nueva relargada tras un pace car, en donde Rossi se pasó de largo en la curva 1, y el Torino de Faín pasó a liderar, hasta que Canapino le arrebató el liderato en la misma vuelta. Faín, con problemas en la goma izquierda delantera, fue superado por Ledesma, y comenzó a formar un trencito atrás suyo.

Canapino y Ledesma sacaron mucha ventaja y se cortaron en un duelo a 5 vueltas del final. Al término de las 25 vueltas, Canapino ganó en Neuquén, Ledesma fue segundo, y Faín pudo aguantar. Cuarto terminó Hernán Palazzo y quinto Juan Martín Trucco.

En el campeonato, Castellano sigue puntero con 103 puntos, con una gran regularidad (3° en El Calafate, 8° en Viedma y 6° en Neuquén); lo sigue Juan Manuel Urcera, con 84.5 puntos y tercero se mete Facundo Chapur con 82 unidades. La próxima fecha es el 18 y 19 de abril en Concepción del Uruguay.

Mangoni complicado

El piloto de Balcarce, Santiago Mangoni no pudo revertir un fin de semana que no arrancó de la mejor manera. Una falla a lo largo de la competencia final lo dejó guardado en el sector de boxes promediando la vuelta N°8. Había clasificado en el puesto 39 y se ubicó en el puesto 11 de la tercera serie.