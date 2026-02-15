TC: Ganó Moscardini tras la exclusión de Santero por técnica

Llegaron las novedades una vez terminada la final del Turismo Carretera en El Calafate, ya que cambió el ganador. Julián Santero no pasó la revisión técnica por compresión con el BMW y en definitiva el vencedor fue Nicolás Moscardini.

Después de la carrera que Santero había dominado con contundente, llegó la hora de hacer la revisión técnica para los protagonistas. Y allí al momento de medir la compresión del BMW N°68 no dieron las mediciones y por eso el piloto mendocino fue excluido de la carrera y se quedó sin victoria.