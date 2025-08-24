TC: Mangoni tuvo un fin de semana complicado, pero logró clasificar a la Copa de Oro

Santiago Mangoni atravesó un fin de semana complicado en el marco de la décima fecha del Turismo Carretera, disputada en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, pero consiguió clasificarse a la Copa de Oro.

El piloto balcarceño necesitaba ingresar de manera directa entre los doce clasificados. En el primer entrenamiento, el Chevrolet Camaro sufrió una falla eléctrica y en el segundo se rompió un casquillo de la tapa. En clasificación, el motor se rompió, mientras que en la serie volvió a aparecer una falla mecánica que generó preocupación en el equipo.

En la final, Mangoni largó desde la posición 42 y logró avanzar hasta el puesto 24, sumando los puntos necesarios para meterse en los Play Off.

La competencia fue ganada por Agustín Canapino, en tanto que la Etapa Regular quedó en manos de Marcelo Agrelo, quien aún no obtuvo victorias en la temporada.