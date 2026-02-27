Terapia Ocupacional y Kinesiología se trasladan al CAPS de 45 y 22

Desde la Dirección del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” se informa que, debido al inicio de las tareas de remodelación y puesta en valor del primer piso del establecimiento, se llevará adelante el traslado de los servicios de Terapia Ocupacional y Kinesiología a un nuevo espacio de atención.

En ese contexto, durante los días lunes, martes y miércoles de la próxima semana ambas prestaciones permanecerán momentáneamente interrumpidas, a fin de concretar la mudanza y reorganización del equipamiento profesional.

A partir del jueves 5, las atenciones se retomarán con normalidad en el nuevo CAPS “Veteranos Continentales de Malvinas”, ubicado en calle 45 esquina 22.

Se solicita a los pacientes y familiares contemplar esta situación excepcional, que responde al avance del plan de mejoras edilicias en el nosocomio local y que permitirá optimizar las condiciones de trabajo y asistencia.