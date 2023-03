Terreno abandonado: piden solución urgente

Vecinos de calles 11 y 24 se comunicaron con la producción de Radio 100.9, para señalar el estado de abandono de un terreno baldío y la respectiva vereda en el sector. No solo, no se puede transitar por la vereda, sino que los cardos ya poseen una altura cercana a los dos metros. Asimismo, aprovechando el abandono del lugar, autores hasta el momento ignorados, arrojaron una serie de elementos, entre ellos, un lavarropas. Uno de los damnificados, señaló, que el día 18 de febrero efectuó el reclamo en la Municipalidad y le aseguraron que se ocuparían del tema. Hasta el momento, los vecinos del sector, no han recibido respuesta.

