Trabajador despedido en cantera: el Ministerio marcó su postura

El Ministerio de Trabajo, Delegación Balcarce, a través de su secretario, doctor Sergio Aranaga, explicó la situación que se dio con el despido de un empleado en la cantera “El destino” de la empresa Plantel S.A, hace algunos días.

El funcionario explicó que luego de varias reuniones que se desarrollaron en la sede del Ministerio, la empresa explicó que despidió al empleado bajo el Artículo 245, sin causas y sin conflictos. Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo deja de tener injerencia, independientemente del pedido que efectuó el gremio AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina).

“Nosotros nos ocupamos e intervenimos, pero aquí la empresa aplicó el Artículo 245 donde despide sin causa al trabajador, con lo cual no podemos actuar, ya que es una decisión legítima de la patronal. Lamentamos la situación, pero el último recurso sería la Justicia y no el Ministerio”, aseveró Aranaga, quien añadió que de todas maneras, se sigue dialogando con la empresa, con la que se firmó un acta donde se compromete a no despedir más personal.

