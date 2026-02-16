Tres personas fueron aprehendidas tras incidente con arma de fuego

En la tarde de este lunes, personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce, en trabajo conjunto con la SubDDI Balcarce, trabajó en una vivienda ubicada en calle 28 entre 9 y 11, donde se registró un incidente con arma de fuego.

Según trascendió, el hecho habría ocurrido en el frente del domicilio. Por motivos que aún son materia de investigación, se activó un operativo cerrojo que permitió, mediante una rápida intervención policial, la aprehensión de tres personas —dos hombres y una mujer— en la zona de calles 5 y Av. Suipacha (32).

En tanto, la propietaria de la vivienda radicó la correspondiente denuncia, mientras continúan las actuaciones de rigor para esclarecer lo sucedido.