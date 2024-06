Tres victorias para el Handball frente a Miramar

La Escuela Municipal de Handball de la Subsecretaría de Deporte y Recreación disputó el pasado domingo un encuentro de carácter amistoso frente a equipos provenientes de Miramar.

Los dirigidos por el profesor Maximiliano La Rocca obtuvieron tres victorias y sufrieron sólo una derrota frente a su par de la ciudad costera.

En Menores caballeros: Balcarce 20 vs. Miramar 23; en Menores damas: Balcarce 24 vs Miramar 15; en Cadetes caballeros: Balcarce 34 vs Miramar 27 y en Cadetes damas: Balcarce 45 vs Miramar 12.

Vale destacar que este tipo de experiencias sirven de preparación para la participación de la Escuela Municipal en el Torneo Provincial de Cadetes que se desarrollará entre el 28 y el 30 de junio en Necochea.

Los equipos estuvieron integrados por:

Menores caballeros: Simón Fallensen, Gerónimo Latorre, Federico Russo, Joaquín Rojas, Felipe Di Paulo, Andrés Iturburu, Fermín Marchena, Fausto Mollano, José Martin y Juan Marcos Díaz.

Menores damas: Morena Fioriti, Luz Aranda, Juana Castaño, Tatiana Rojas, Catalina Newbery, Martina Del Grosso, Morena Vega e Isabella Sipali.

Cadetes caballeros: Ian Ferraginni, Simón Fallensen, Gonzalo Zaro, Gerónimo Latorre, Fermín López Escribano, Santiago Veiga, Santiago Palumbo, Alfonso Arislur, Federico Russo y Juan Marcos Díaz.

Cadetes damas: Priscila Troglia, Morena Velázquez, Catalina Speranza, Valentina Vozza, Brisa Iñiguez, Maitena Toledo, Delfina Callejas, Sofía Murcia, Juana Di Marco, Melisa Galeano, Catalina Newbery y Tatiana Rojas.