Una chimenea provocó un principio de incendio

En la noche del sábado, cerca de las 23 horas, una dotación de Bomberos Voluntarios intervino ante un principio de incendio en una vivienda ubicada en avenida Dorrego (40), entre calles 9 y 11.

El foco fue controlado y no se registraron personas afectadas. Posteriormente, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y prevención para asegurar la zona y descartar cualquier riesgo de reavivamiento.

Desde el cuartel recordaron la importancia de efectuar un mantenimiento periódico en chimeneas y estufas a leña, ya que la acumulación de hollín suele ser la principal causa de este tipo de siniestros. También recomendaron extremar los cuidados durante la temporada invernal, garantizando una correcta ventilación y revisando las instalaciones para reducir riesgos.

