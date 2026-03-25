Una nena de 10 años se lastimó en un juego de plazoleta y terminó internada en Mar del Plata

Una menor de 10 años se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva pediátrica de la Clínica 25 de Mayo, luego de sufrir una grave lesión mientras jugaba en el sector de juegos de la plaza ubicada frente a la Estación de Policía Comunal.

El hecho ocurrió este martes, cuando la niña —identificada como Justina— se encontraba en el espacio público junto a otros chicos. Según relató su madre, en un momento la menor se dirigía hacia donde ella estaba sentada cuando, de manera repentina, gritó y cayó al suelo. Al asistirla, constató que presentaba una profunda herida en una de sus piernas.

De acuerdo con lo informado, el corte habría sido provocado por un fierro oxidado expuesto en el predio, perteneciente a la estructura de un tobogán que se encontraba roto. El elemento, según denunciaron, estaba apenas señalizado con una cinta de peligro, sin vallado ni medidas de protección adecuadas.

Tras el accidente, una ambulancia del SAME acudió rápidamente al lugar y trasladó a la menor para su atención inicial al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”. Debido a la gravedad del cuadro, posteriormente fue derivada a la ciudad de Mar del Plata, donde fue sometida a una intervención quirúrgica.

La cirugía se realizó con éxito, aunque la niña continúa internada bajo observación en terapia intensiva, con evolución reservada, principalmente por el riesgo de infección derivado de la herida provocada por un elemento oxidado.

El episodio generó preocupación e indignación entre los vecinos que se encontraban en la plaza al momento del hecho, quienes también advirtieron sobre el estado de algunos juegos y estructuras del lugar.

En este contexto, la familia de la menor cuestionó las condiciones de mantenimiento del espacio público y reclamó respuestas a las autoridades municipales, al considerar que se trata de una situación evitable.