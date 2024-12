Vecino denuncia que la Municipalidad y Aguas de la Ciudad ejecutaron obras en su terreno sin autorización

A fines de mayo y principios de junio de 2024, Javier Statkiewich, vecino de Balcarce, denunció una violación ilegítima de propiedad privada por parte de la Municipalidad de Balcarce, junto a la empresa Aguas de la Ciudad. Según relató, en un terreno que posee junto a su esposa, ubicado en las calles 26 y 45, se realizaron trabajos de obra pública que incluyeron la remoción de ocho plantas autóctonas, algunas con más de 30 años, y la alteración de los mojones de propiedad. Además, se pasaron caños de cloacas a lo largo de su terreno, que mide aproximadamente 47 metros.

El afectado explicó que al descubrir los trabajos en su propiedad, no sabía quiénes eran los responsables. Tras varias visitas al lugar, logró identificar a operarios ex Aguas de Balcarce. Al manifestarles el error, estos se comunicaron con sus superiores, pero decidieron continuar con la obra. Statkiewich indicó que, a pesar de sus reclamos, no se tomó ninguna medida para detener los trabajos.

Posteriormente, se dirigió al municipio, específicamente a la oficina de Catastro, donde solicitó planos y medidas, lo que confirmó que efectivamente había un error. Luego fue derivado a la oficina de Obras Públicas, donde la funcionaria Julieta F. le aseguró que las obras estaban correctas, argumentando que habían sido supervisadas en varias ocasiones. Sin embargo, insistiendo en su planteo, fue al Catastro, donde finalmente se reconoció el error.

Statkiewich expresó su frustración por lo que considera una falta de responsabilidad y respuesta por parte de las autoridades municipales. “La ineficiencia y la inoperancia no se controlan; cuando se equivocan, nadie se hace cargo”, sostuvo. Según su relato, durante todo el proceso fue tratado como si fuera el responsable del error, lo que le generó un alto nivel de estrés.

A lo largo de estos meses, el vecino aseguró que recibió propuestas que consideró como intentos de estafa y, debido a la falta de respuestas adecuadas, se vio obligado a asesorarse legalmente. A pesar de haber sido informado sobre una posible solución, la situación no se resolvió.

En una nueva notificación, Statkiewich fue informado de que el día martes 17 de diciembre se llevarán a cabo más trabajos en su terreno para remover los caños de cloaca sin su consentimiento, justificando la intervención con el argumento de un “error involuntario”.

El ciudadano expresó su descontento con la gestión del intendente, Esteban Reino, y con los funcionarios involucrados, manifestando que, aunque lo votó en varias ocasiones, no se siente representado por ellos ni por su administración.

Statkiewich concluyó su testimonio pidiendo que se respeten sus derechos y que situaciones similares no se repitan con otros ciudadanos.