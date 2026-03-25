Vecinos reclaman el retiro de ramas cortadas

Vecinos de la zona de calle 4 entre 29 y Cereijo (31) manifestaron su malestar por la acumulación de ramas y residuos en la vía pública, luego de una intervención reciente de la Municipalidad.

Según indicaron, hace algunos días operarios municipales llevaron adelante tareas de poda en el sector. Sin embargo, al finalizar los trabajos, las ramas resultantes no fueron retiradas, quedando depositadas sobre la vereda y parte de la calzada.

Con el paso de los días, la situación se fue agravando. De acuerdo al testimonio de los frentistas, algunas personas comenzaron a arrojar basura en el lugar, aprovechando la presencia de los restos de poda, lo que derivó en la formación de un foco de suciedad.

Ante este panorama, los vecinos solicitaron a las autoridades que se proceda a la recolección de las ramas a la brevedad, con el objetivo de evitar que el sitio se convierta en un basural a cielo abierto, una problemática que —advirtieron— ya estaría comenzando a evidenciarse en la zona.