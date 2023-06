Vecinos reclaman intervención de la Municipalidad

Vecinos del sector de calles 36 y 105 reclaman la intervención del Municipio debido a la acumulación de agua que se produce ante cada lluvia, situación que se ve agravada por líquidos que se desparraman por el desborde de la estación de bombeo cloacal.

Al no existir cunetas, el agua queda estacionada provocando olor nauseabundo en el lugar. Según pudo saber Radio 100.9, el problema no es actual y paralelamente se han efectuado reclamos en la Municipalidad pero hasta el momento no se ha brindado una solución definitiva al problema. Asimismo, los vecinos piden que se realice el mantenimiento correspondiente de las calles y que se abran cunetas para que el agua pueda circular.

