Vehículos a GNC deberán cambiar una válvula exigida por ENERGAS

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) ha emitido una nueva resolución que afecta a los vehículos que utilizan gas natural comprimido (GNC) como combustible.

Desde el 23 de marzo de este año, todos los vehículos que deban realizar la prueba hidráulica obligatoria tendrán que cumplir con un nuevo requisito: reemplazar la válvula del tubo por una nueva pieza denominada “válvula de bloqueo de cilindro operada eléctricamente”.

Esta nueva medida se debe a que las válvulas de tubo actuales no son lo suficientemente seguras ante un incendio o altas temperaturas, lo que podría generar daños graves en el vehículo.

Según la resolución 375/2022, las válvulas de tubo actuales no son capaces de liberar adecuadamente el gas natural almacenado ante un incendio o altas temperaturas, lo que podría provocar fisuras o incluso la ruptura del tubo y de esa manera poner en peligro al conductor y a los pasajeros del vehículo.

Por este motivo se ha establecido que se debe instalar una nueva válvula de bloqueo de cilindro operada eléctricamente en todos los vehículos que funcionan con GNC.

La nueva válvula tiene un costo que oscila entre $25.000 y $30.000 y se debe colocar una en cada tubo. Si el vehículo tiene dos cilindros, ambas deberán ser reemplazadas. Además, es importante tener en cuenta que la prueba hidráulica y la renovación de la oblea cuestan $15.000.

A partir del 23 de marzo todos los vehículos que deban realizar la prueba hidráulica obligatoria tendrán que contar con la nueva válvula de bloqueo de cilindro.

Cristian Cassibba, propietario de GNC “El Integral”, señaló a Radio 100.9, que esta medida sin lugar a dudas es perjudicial para muchos usuarios, que inclusive les cuesta renovar la oblea.

“Hasta el 20 de marzo tienen tiempo de evitar cambiar de válvula. Pasada esa fecha, será obligatorio. Como es una resolución del ENERGAS, nosotros la tenemos que acatar”, señaló Cassibba, quien remarcó que entre la colocación de la válvula y la prueba hidráulica se necesitan alrededor de 48.000 pesos. “Hay muchos vehículos que lamentablemente, no podrán cumplir con este requisito”, finalizó.

