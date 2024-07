Victoria Zuloaga ofreció Clínica de Hockey en Balcarce

La reconocida exjugadora de Las Leonas, Victoria María Zuloaga, visitó Balcarce para compartir su experiencia y conocimientos en una clínica de hockey titulada “La vida es lo que uno se propone”. El evento, auspiciado por la Subsecretaría de Deportes y organizado por el Club Social y Campo de Pato, se llevó a cabo en la Sala “Victorio Tommasi”.

Durante la clínica, Zuloaga interactuó con las jugadoras de los equipos locales que compiten en la Asociación Amateur Marplatense de Hockey, ofreciendo consejos y reflexiones sobre la práctica deportiva. La Subsecretaria de Deportes, Soledad Vivio, también participó en el encuentro, dialogando con la ex Leona sobre diversos aspectos para mejorar el rendimiento deportivo.

“Estar en Las Leonas es una experiencia increíble que requiere mucho esfuerzo. No todos tienen la oportunidad de vivir algo así, pero me llenó de alegría y me permitió conocer personas maravillosas”, compartió Zuloaga, quien acumuló más de 80 partidos internacionales y también jugó en clubes de España y Bélgica.

Además, Zuloaga destacó el valor del trabajo duro en el deporte de alto nivel y cómo esta experiencia le brindó no solo logros deportivos, sino también amistades entrañables y lecciones de vida invaluables.