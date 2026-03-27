sábado 28, marzo, 2026

Violento accidente en Ruta Nacional 226

En la tarde del viernes se registró un violento siniestro vial en la Ruta Nacional 226, a la altura del Cementerio Parque. Por motivos que aún no fueron precisados, el conductor de un Ford Focus, perdió el control del vehículo, que tras dar varios tumbos terminó su recorrido dentro del predio del propio cementerio.

A raíz del impacto, el rodado sufrió daños totales. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios que se encontraban de civil y prestaron colaboración inmediata, junto a una ambulancia del SAME que asistió al conductor herido.

Las causas del accidente son materia de investigación. Trabajó personal de Seguridad Vial.

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