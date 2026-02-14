Volcó acoplado en Paraje Dos Naciones

En la mañana de este sábado se registró un siniestro vial en la bajada del Paraje Dos Naciones, a la altura del kilómetro 98 de la Ruta Nacional 226, donde se produjo el vuelco de un acoplado.

Como consecuencia del hecho, los automovilistas que intentaban circular por la zona se encontraron con el camino totalmente obstruido, lo que generó demoras en el tránsito hasta tanto se realizaron las tareas correspondientes para despejar la calzada.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas y el incidente se limitó al vuelco del chasis del transporte.

Personal de Seguridad Vial trabajó en el lugar, coordinando el ordenamiento del tránsito y las maniobras necesarias para normalizar la circulación.