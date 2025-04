Vuelve la actividad al Fangio: días, valores y requisitos para las pruebas

El Autoclub Balcarce anunció que este viernes 19 y sábado 20 de abril se llevarán a cabo pruebas comunitarias en el kartódromo Juan Manuel Fangio. La actividad se desarrollará entre las 10 y las 17, y contará con servicio de buffet para el público y los equipos.

Desde la organización solicitaron a quienes deseen participar que confirmen su presencia antes del jueves 17. La preinscripción se realiza por mail a balcarceautoclub@gmail.com o vía WhatsApp al 2266-635440.

Los valores para espectadores serán de $1.000 para socios y menores de hasta 12 años (con carnet) y $2.000 para no socios. En el caso de los pilotos, los socios abonarán $25.000 por persona (no por karting) y los no socios, $30.000.

Cada equipo deberá pagar además dos pulseras de la Asociación Argentina de Volantes (AAV), cuyo valor es de $8.000 por persona, más $3.000 por el seguro de vida. Solo podrán ingresar a pista quienes cuenten con esta acreditación.

Por otra parte, todos los asistentes —salvo quienes posean la pulsera de la AAV— deberán llevar la pulsera de entrada, que incluye cobertura de seguro por Río Uruguay Seguros.

La organización recordó que está prohibido hacer fuego en el predio y pidió mantener la limpieza del lugar.