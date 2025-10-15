10.3 C
Balcarce
miércoles 15, octubre, 2025
15 de octubre «Día Internacional de las mujeres rurales»

Este 15 de octubre, la Red Mujeres Rurales resalta el rol estratégico de las mujeres que, desde cada territorio, no solo impulsan la producción y el arraigo, sino que son la columna vertebral del desarrollo sostenible.

        Las mujeres rurales cumplen un papel fundamental en las economías regionales y son garantes de la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. Su participación abarca la totalidad de la cadena productiva: son custodias de la semilla en la siembra, atentas acompañantes durante el ciclo de producción, gestoras de emprendimientos de valor agregado, impulsoras de la innovación tecnológica y líderes en la investigación con el foco en el cuidado de la Tierra y las personas.

Su trabajo sostiene la vida cotidiana de los territorios, fortalece los lazos comunitarios y promueve formas de producción más equitativas y sostenibles. A través de saberes tradicionales, experiencia técnica y capacidad de liderazgo, las mujeres rurales son protagonistas de las transformaciones que atraviesan el campo argentino.

A nivel de América Latina y el Caribe, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las mujeres representan el 36% de la fuerza laboral en los sistemas agroalimentarios. Sin embargo, las brechas en el acceso a la propiedad, el crédito, la tecnología y la capacitación continúan limitando su participación plena y su potencial productivo.

Estas desigualdades no solo afectan a las mujeres rurales, sino que también frenan el desarrollo de los países y del mundo. De acuerdo con la FAO, cerrar la brecha de género en la productividad y los salarios agrícolas podría aumentar el PBI mundial en casi un billón de dólares y reducir en 45 millones el número de personas que padecen inseguridad alimentaria.

Reconocer y potenciar el rol de las mujeres rurales es esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Promover políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades y acceso equitativo a los recursos es una condición clave para fortalecer la seguridad alimentaria y el desarrollo territorial con perspectiva de género.

Acerca de Red Mujeres Rurales

La Red Mujeres Rurales tiene como objetivo fortalecer a las mujeres rurales con un enfoque integral basado en la diversidad y la sustentabilidad social, económica y ambiental, promoviendo el desarrollo de personas y comunidades, fomentando la acción colectiva, impulsando una producción y comercio justo y sostenible, y articulando con organizaciones e instituciones.

