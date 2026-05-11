Brian Balcarlos presente en la exigente competencia Champa Ultra Race

El atleta balcarceño Brian Valcarlos sumó un nuevo hito a su temporada de montaña tras completar con éxito la exigente Champa Ultra Race en la provincia de Córdoba.

Completó los 42 kilómetros en un tiempo de 06:48:03 logrando así una sólida 35ª. posición en la clasificación general.

Este resultado cobra especial relevancia considerando el nivel de competitividad del evento, que contó con la presencia de 396 runners en su categoría.

Cabe acotar que la Champa Ultra Race se ha consolidado como una de las citas más importantes del continente, reuniendo en esta edición a unos 4000 participantes de todo el país y países limítrofes, quienes se enfrentaron a la dureza técnica y los desniveles del Cerro Champaquí.

Con este desempeño, que lo ubicó en el puesto 26° de su categoría (30-39 años), el corredor ratificó su gran presente deportivo tras su reciente podio en Catamarca, posicionándose entre los exponentes más regulares del trail running regional.

Brian destacó el apoyo de Aberturas Martín, Alejandra Torrez y el equipo de Corpus Gym. Asimismo, resaltó la labor fundamental de Gustavo Muñoz en su preparación física y a todos los que colaboraron para que pudiera participar.