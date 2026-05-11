Quedó inaugurado el policonsultorio de Asistem Coop en Balcarce

En la mañana de este lunes quedó formalmente inaugurado el policonsultorio de Asistem Coop, ubicado en el predio de la Cooperativa de Electricidad, sobre avenida San Martín y calle 105. El nuevo espacio de salud ya comenzó a funcionar y ofrecerá atención en distintas especialidades médicas.

Durante la presentación, responsables del centro dialogaron con Radio 100.9 y brindaron detalles sobre los servicios que estarán disponibles para los pacientes.

Pedro Muñoz, uno de los referentes del proyecto, explicó que Asistem Coop funcionará como un policonsultorio integral con diversas especialidades, entre ellas Clínica Médica, Traumatología, Ginecología y Obstetricia, Psiquiatría, Neurología y Neumonología. Además, contará con un amplio servicio de Diagnóstico por Imágenes, que incluirá mamografías, ecografías, citometría y tomografía.

Asimismo, adelantó que próximamente se incorporará un resonador magnético y que actualmente se trabaja en la construcción de la celda donde será instalado el equipo.

“Por ahora vamos a atender con IOMA y OSDE, aunque en los próximos días se van a sumar el resto de las obras sociales. La idea que tenemos es que todos los afiliados puedan tener acceso a los distintos servicios del policonsultorio”, señaló Muñoz.

Por su parte, el titular de Asistem Coop, Ramiro Orieta, destacó el trabajo realizado para concretar la reapertura del centro en la ciudad.

“Tenemos centros en Mar del Plata y en Buenos Aires. Hace más de un año que estamos intentando reabrir este centro acá. Hemos trabajado bastante. Es un centro que tiene absolutamente todas las habilitaciones, desde municipal, bomberos y ministerio, algo que pocos lugares tienen como corresponde”, expresó.

Además, se informó que el servicio de ambulancias cambiará de nombre, al modificarse también la razón social de la empresa, situación que será comunicada próximamente a los afiliados.

Desde la institución señalaron que los turnos ya se encuentran disponibles para quienes deseen realizar consultas. Los profesionales que atenderán en el lugar serán tanto de Balcarce como de Mar del Plata.

En ese marco, Orieta también adelantó que próximamente quedará habilitada una sala de quimioterapia, que contará con la atención de dos médicos provenientes de la ciudad de Mar del Plata.