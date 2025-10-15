Ha dejado de existir en nuestra ciudad, el Sr. Juan José Digiampietro. Sus restos serán cremados. Casa de duelo; San Lorenzo N°625 Servicios de Casa Boccia. Calle 13 entre 14 y 16. Tel: 42-2404. Comparte esto: Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... 15 octubre, 2025 0 7 Policiales Se efectuó allanamiento por robo en una vivienda Ariel - 15 octubre, 2025 Deportes Oro, plata y bronce para la delegación balcarceña en los Juegos Bonaerenses Ariel - 15 octubre, 2025 La Ciudad Se desprendió vidrio y cayó al piso en entidad bancaria Interés General Se iniciaron obras en el sector de Oncología del Hospital Policiales Confirman la elevación a juicio de la causa contra la presunta asociación ilícita liderada por el ex jefe policial José Luis Segovia Interés General Soledad Davico: «Le juré a mi hija que voy hacer justicia» Interés General Bonaerenses: Victoria y derrota en Mus @puntonuevebalcarce 5.633 Seguidores Seguir