Alejandra Genero elegida presidente de Sociedad de Protección a la Infancia

En la jornada del jueves, Alejandra Genero asumió formalmente la presidencia de la comisión directiva de la Sociedad de Protección a la Infancia.

Durante el acto, Marisa Bernaduche entregó simbólicamente las llaves de la institución. A partir de ahora, continuará su labor en la entidad como Revisora de Cuentas.

Genero inicia esta etapa con el acompañamiento de la anterior comisión directiva, en un contexto económico complejo que afecta a la mayoría de las instituciones. La nueva presidenta cuenta con experiencia en el ámbito político local, aunque no ha ocupado cargos públicos.