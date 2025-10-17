Allanamiento por comercialización de estupefacientes

En las últimas horas, personal de la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Balcarce llevó adelante dos órdenes de allanamiento y dos requisas vehiculares en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes. Las diligencias se realizaron en dos domicilios: uno ubicado en calle 24 entre Av. Cereijo (31) y 29, y otro en calle 35 entre 24 y 26.

Como resultado de los procedimientos, se secuestró una cantidad considerable de cocaína, en forma compacta y fraccionada en envoltorios, marihuana en forma de cogollos, una pistola, dinero en efectivo, una balanza de precisión, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

La investigación se inició en septiembre a partir de una denuncia anónima recibida a través del sistema online de denuncias ciudadanas. La misma señalaba la presunta venta de estupefacientes en el domicilio de calle 35 entre 24 y 26, llevada a cabo por una mujer. Tras las tareas investigativas, se identificó además a un segundo implicado, señalado como proveedor de las sustancias, y su domicilio, ubicado en calle 24 entre Av. Cereijo y 29. En este lugar también se efectuaron requisas sobre dos vehículos utilizados para la distribución.

Ambas personas detenidas registran antecedentes penales por delitos de la misma naturaleza.

Interviene en la causa la Dra. Laura Molina, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada de Balcarce, dependiente de la Unidad Fiscal de Mar del Plata a cargo del Dr. Rodolfo Moure. Las órdenes de allanamiento fueron libradas por el Juzgado de Garantías N.º 2.

Fueron aprehendidas dos personas: un hombre de 36 años y una mujer de 47 años. Ambos fueron trasladados a unidades carcelarias y, posteriormente, fueron conducidos para prestar declaración en el marco del artículo 308 del Código Procesal Penal.