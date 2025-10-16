Alumnos de la Escuela República Argentina participaron en proyecto ambiental por Malvinas

Los alumnos de 5° A y 5° B de la Escuela República Argentina, junto a directivos y docentes, participaron de una nueva actividad en el contexto de su proyecto ambiental por Malvinas, colocando los carteles identificadores de los árboles plantados sobre la calle 47 del Geoparque Pun Antü.

Las especies fresnos rojos, acatalpas y paraísos fueron gestionadas por el Ing. Agr. Iván Cuenca, integrante de CIAFBA y donadas por la empresa Chayé Hnos, cuyos representantes acompañaron la jornada junto al profesional.

Este proyecto, que la escuela impulsa desde 2023, busca plantar 649 árboles, uno por cada héroe caído en la Guerra de Malvinas, con el objetivo de completar este homenaje en 2027, al cumplirse los 45 años de la gesta.

Desde la Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales, se acompaña y celebra esta iniciativa que une educación, memoria y sustentabilidad, construyendo entre todos un Balcarce más verde y comprometido con su historia.