Ariel Ianni se trajo un triunfo de Dolores

El Turismo Special de la Costa disputó este fin de semana la primera fecha de los Play Off en el autódromo «Miguel Ángel Atauri» de la ciudad de Dolores.

En la primera competencia, correspondiente a la manga de titulares, Ariel Ianni se quedó con la victoria tras superar a Marcelo Doumic en una maniobra milimétrica en el ingreso a la recta principal. De esta manera, consiguió la cuarta victoria en lo que va del año. Juan Pablo Villanueva finalizó en la décima posición. No completaron la prueba Juan Ezequiel Rosconi, Francisco Tamagno y Juan Esteban Dimuro.

En la segunda final, correspondiente a los pilotos invitados, Lionel Ugalde, representante de Mar del Plata, se adjudicó el triunfo tras el despiste del vehículo conducido por Kevin Baigorria, propiedad de la familia Dimuro. En esta carrera, Ariel Ianni terminó en el segundo lugar, Francisco Tamagno fue octavo y Juan Ezequiel Rosconi abandonó nuevamente por inconvenientes en el motor.

Play Off 1 de 3

Ianni 81

Doumic 60

Rapari 39

Próxima fecha 9 de noviembre en el autódromo de Mar del Plata.