Arreguito: «El balance es positivo, aunque casi no viajamos por falta de respuesta de la Secretaria de Deporte de la Nación»

El cuerpo técnico y los jugadores de la Selección Argentina de Fútbol 7 para personas con parálisis cerebral regresaron al país tras disputar la Copa América en Punta del Este, Uruguay, donde lograron el segundo puesto del torneo.

Omar Arreguito, integrante del cuerpo técnico, regresó a Balcarce y en diálogo con Radio 100.9 realizó un balance del certamen. “El balance es positivo, aunque casi no viajamos por falta de respuesta de la Secretaría de Deporte de la Nación”, expresó.

Argentina inició su participación enfrentando al seleccionado local. “Arrancamos contra Uruguay, el anfitrión, y jugando el primer torneo en una copa. Ellos están comenzando, así que bueno, no fue muy difícil”, explicó Arreguito. Luego el equipo enfrentó a Estados Unidos en la final. “Perdimos contra el que está cuarto en el mundo y le ganamos al tercero que es Brasil en la semifinal”, detalló.

Sobre la final, el entrenador señaló: “Perdimos con Estados Unidos por 4-1. En los últimos 10 minutos nos hacen el 2 a 1 y lo que hicimos fue sacar un mediocampista y poner otro delantero para ir a buscar el empate. Faltaban 5 minutos y de contragolpe nos hicieron dos goles más”.

En relación a la previa del torneo, Arreguito explicó que el equipo estuvo cerca de no viajar por demoras administrativas. “A una semana del inicio del torneo, la Secretaría de Deporte de la Nación no había pagado la inscripción. Nos faltaba una semana y no sabíamos si íbamos porque no se había pagado. Entonces, con todo lo que conlleva eso, el nerviosismo porque entrenaste todo el año y no sabés si vas a poder participar, para los chicos es también muy estresante. Y llegar a una final y demostrar que si no íbamos era una lástima porque estábamos en condiciones de pelear bien arriba”, indicó.

En la delegación nacional estuvo presente el jugador balcarceño Federico Ocantos.