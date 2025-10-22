Balcarceños estarán en los Juegos Parapanamericanos de Chile

El intendente Esteban Reino recibió este miércoles en su despacho a Braian Zubiría, integrante de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado, y a Omar Arreguito, miembro del cuerpo técnico de la Selección Argentina de Fútbol 7 PC, quienes participarán en los Juegos Parapanamericanos Juveniles.

El encuentro tuvo como propósito brindarles un saludo y reconocimiento antes de su viaje, en un marco de cálida despedida. El jefe comunal destacó el esfuerzo, la constancia y el compromiso que ambos demuestran al representar a Balcarce y al país en una competencia internacional de gran prestigio.

Los Juegos Parapanamericanos Juveniles se desarrollarán en Chile, del 31 de octubre al 9 de noviembre, y reúnen a jóvenes atletas con discapacidad de todo el continente americano. Este certamen, organizado por el Comité Paralímpico de las Américas, promueve los valores de inclusión, respeto y superación personal.

Zubiría obtuvo su clasificación tras consagrarse campeón nacional en la categoría Juveniles durante el último torneo de powerlifting adaptado realizado en Mar del Plata, donde levantó 111 kilogramos. Ese resultado le valió el pase a integrar la Selección Argentina.

Por su parte, Omar Arreguito integrará el cuerpo técnico del seleccionado argentino de fútbol 7 PC, que buscará revalidar la medalla de oro obtenida en los últimos Juegos Parapanamericanos Juveniles de Bogotá 2023.