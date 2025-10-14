Bonaerenses: Victoria en tenis de mesa para Balcarce

Una gran actuación tuvo la delegación de tenis de mesa que cosechó victorias con los tres integrantes durante la presentación que se llevó a cabo en la Escuela Huinco Monseñor Enrique.

De esta manera, los dirigidos técnicamente por Fabián Bianchini se aseguraron el primer punto de la etapa clasificatoria y mañana disputarán el segundo.

En Sub-14 Valentín Ramos le ganó por 3 a 1 a su par de General Madariaga.

En Sub-18 Joaquín Álvarez Bernal se impuso de manera ajustada frente al representante de La Matanza en el tie breack del quinto set por 11 a 9.

En Trasplantado Nazareno Ramírez Bazán (ya cuenta con oro en ediciones anteriores) se quedó con la victoria por 3 a 0 sobre el representante de Lanús.