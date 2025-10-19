Buena cantidad de público en trabajo técnico de las TC Pick Up en Balcarce

El circuito «Juan Manuel Fangio» de Balcarce volvió a tener actividad este fin de semana con una jornada de trabajo técnico protagonizada por unidades de la categoría TC Pick Up.

Cuatro camionetas giraron en el trazado de 4,5 kilómetros con el objetivo de definir los puntos para la futura colocación de «pianitos» en el circuito, en el marco de las obras de remodelación que se están llevando a cabo tanto en la pista como en las instalaciones del autódromo.

Participaron de la jornada Christian Ledesma, Germán Todino, Santiago Mangoni, Gaspar Chansard, Tomás Abdala y Alejandro Martínez. Los pilotos realizaron sugerencias sobre los lugares adecuados para la marcación de los nuevos elementos del trazado.

Las tareas continuarán en los próximos días para avanzar con la definición de la ubicación de los pianitos y otras medidas de seguridad. La actividad fue seguida por una importante cantidad de simpatizantes que se acercaron al lugar.