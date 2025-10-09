Capacitación para el cuidado y la inclusión: finalizó el curso impulsado por la Dirección de Políticas de Género

En la tarde de ayer, en las instalaciones de Casa Abierta, ubicada en las inmediaciones de calles 28 y 33, se llevó a cabo el cierre del curso de capacitación en Cuidado de Niños, Niñas, Adolescentes y Personas en Situación de Violencia, una iniciativa organizada por la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia, con el aval académico de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La propuesta, declarada de Interés Municipal mediante el Decreto Nº 1786, constó de doce encuentros presenciales desarrollados a lo largo de varias semanas, en los que participaron mujeres que realizan tareas de cuidado. El objetivo principal fue jerarquizar el trabajo de acompañamiento, fortalecer sus capacidades y promover su inserción en el mercado laboral, brindando herramientas que reconozcan el valor de estas funciones esenciales para el entramado social.

Durante el acto, se hizo entrega de los certificados de finalización a la primera cohorte de egresadas. La jornada estuvo marcada por la emoción, el orgullo y la satisfacción compartida entre las participantes y el equipo que llevó adelante la capacitación.

En representación de la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia, Marina Pérez destacó la relevancia de esta experiencia formativa: “Ha sido un honor haber formado parte de este proceso, tanto en el rol docente como en la coordinación. Logramos el aval de la Facultad de Salud y Trabajo Social, lo cual otorga a este curso la rigurosidad y el reconocimiento de una propuesta con certificación universitaria. Pero más allá de la acreditación, lo valioso es el compromiso y la entrega de cada una de ustedes”.

Pérez subrayó además la importancia de visibilizar y profesionalizar las tareas de cuidado, históricamente relegadas y asumidas mayormente por mujeres. “Gracias a las tareas de cuidado, la sociedad se sostiene y progresa. Sin embargo, son actividades muchas veces invisibilizadas y distribuidas de manera desigual. En este espacio buscamos jerarquizarlas y reconocer el papel fundamental que cumplen en la vida cotidiana y en el desarrollo comunitario”, puntualizó la profesional.

El encuentro cerró con palabras de agradecimiento a las participantes por su esfuerzo y dedicación, y con una invitación a continuar fortaleciendo los lazos formativos y solidarios que surgieron durante el curso.

Desde la Dirección se anticipó que se proyectan nuevas instancias de capacitación, con el propósito de seguir construyendo oportunidades laborales, generar redes de contención y fomentar una cultura de cuidado basada en la equidad y el respeto por los derechos humanos.