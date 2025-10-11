Charla sobre salud mental en la Casa del Bicentenario

El Club de Leones de Balcarce informa que el próximo jueves 23 de octubre, a las 19:30 horas, se llevará a cabo una charla abierta a la comunidad sobre salud mental. La actividad se realizará en la Casa del Bicentenario y estará a cargo del Dr. Fernando Thougnon Islas.

La iniciativa se enmarca en el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas experimentará algún problema de salud mental a lo largo de su vida. La depresión y la ansiedad se encuentran entre las principales causas de malestar y tienen un impacto comparable al de las enfermedades físicas.

Bajo el lema “Tu salud mental importa”, el Club de Leones busca promover el diálogo sobre esta temática, combatir el estigma, generar espacios seguros y facilitar el acceso a recursos para el bienestar emocional.