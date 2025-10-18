Condenan a camionero por la muerte de Ariel «Lucho» Ziella. La Cámara falló a favor de la familia

La Cámara de Apelaciones y Garantías revocó un fallo previo y condenó a Ángel Félix Oviedo por el delito de homicidio culposo agravado, en el marco del siniestro vial ocurrido el 21 de septiembre de 2020 en el kilómetro 80 de la Ruta 55, donde falleció Ariel «Lucho» Ziella.

El juicio por este hecho había finalizado el pasado 8 de abril en los Tribunales de Mar del Plata, donde el camionero oriundo de Concordia, Entre Ríos, había resultado absuelto el pasado 23 de abril. Ziella, oriundo de Balcarce, conducía una camioneta Ford F-100 al momento del accidente.

Tras el fallo absolutorio, el abogado representante de la familia Ziella, Maximiliano Orsini, presentó un recurso ante la Cámara solicitando su revisión. Finalmente, la Cámara hizo lugar al planteo del abogado y de la Fiscalía interviniente, y resolvió condenar a Oviedo por el hecho ocurrido en 2020, imponiéndole una pena por «Homicidio culposo agravado».

De esta manera, se revierte un fallo que había sido adverso para la familia de la víctima, quienes una vez finalizado el juicio notaron que el mismo había sido viciado de irregularidades y que los testimonios se alejaban de los hechos reales.