Continúan los trabajos de puesta en valor del Palacio Municipal

La Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales avanza con el proceso de revitalización del edificio comunal, símbolo de identidad para nuestra ciudad. En esta oportunidad, se procedió al recambio integral de la luminaria exterior, incorporando tecnología más eficiente y moderna que mejora la visibilidad y realza la arquitectura del inmueble.

En coincidencia con el mes de octubre, reconocido mundialmente como el “Mes Rosa”, dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama, se aprovechó la ocasión para incorporar una iluminación ornamental en tonalidades rosadas. Esta intervención no solo embellece el entorno, sino que también transmite un mensaje de apoyo y concientización. Otros espacios intervenidos al respecto son la fuente del monumento en homenaje al Brigadier General Antonio González Balcarce y el “Monumento a La Madre”, en la intersección de avenida Dr. René Favaloro y calle 30.

El color rosa, que tiñe calles, edificios y espacios públicos en esta época del año, representa un llamado colectivo a la prevención, al cuidado de la salud y a la importancia de realizar controles periódicos. Desde el Municipio, se suma a esta causa con el firme compromiso de promover una comunidad más informada, empática y solidaria.