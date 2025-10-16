10.3 C
Balcarce
jueves 16, octubre, 2025
Corte de agua afectará a vecinos del barrio «El Mordisco»

OSeBal SAPEM Aguas de la Ciudad informa sobre un corte programado del servicio por trabajos de extensión de la red.
Afectará a los usuarios del barrio «El Mordisco», precisamente aquellas conexiones que van por calle 39 desde 48 hasta 62 y en calle 48 desde 39 hasta 47.
El servicio se restablecerá aproximadamente a las 15:00 hs.

